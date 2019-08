Bilancio non approvato, sciolto Comune di Belcastro (Cz)

"La Prefettura di Catanzaro, a seguito della mancata approvazione da parte del ministero dell'Interno della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2016/2020, ha provveduto alla sospensione del Consiglio comunale di Belcastro nelle more dello scioglimento ai sensi di legge". Lo comunica una nota della Prefettura di Catanzaro, che ha anche nominato Antonio Calenda commissario per la temporanea gestione del Comune di Belcastro "al fine di garantire - prosegue la nota - la regolare gestione dell'ente locale". (AGI)

Dettagli Creato Mercoledì, 14 Agosto 2019 13:39