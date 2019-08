Catanzaro, si è concluso il nono torneo di scacchi: i vincitori

Ieri, 11 agosto 2019, presso il Lido del 2000 di Catanzaro Lido, si è concluso il nono torneo di scacchi organizzato dall'Associazione Pushwooders' Chess Academy di Catanzaro. La manifestazione si colloca all'interno del programma di animazione, molto ricco, del Lido del 2000 per quest'estate 2019, e nell'attività istituzionale dell'Associazione sportiva impegnata nell'insegnamento e diffusione del gioco degli scacchi classico e di altri modi di giocare con gli scacchi (detti eterodossi), modalità allo stesso tempo complesse ma che facilitano l'apprendimento delle regole di base del gioco classico.

Il torneo, aperto a tutti gli interessati, si è concluso con la vittoria del sig. De Paola di Vibo Valentia, premiati i primi classificati: Under 16 Luca Cosco, Over 50 Passafaro Francesco, e categoria donne Sirignano Angela. Il prossimo appuntamento è per domenica 18 agosto, sempre alle ore 15:30, sempre presso il Lido del 2000 di Catanzaro Lido. Anche il prossimo torneo farà parte integrante del Pushwooders' Chess Winter Trophy 2019, manifestazione che raccoglie tutti i risultati conseguiti, nel secondo trimestre 2019, nei tornei organizzati dall'Associazione Sportiva promotrice, e che mette in palio un montepremi di seicento euro.