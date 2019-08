Catanzaro: acqua nuovamente potabile in via Ospizio Maternità nel centro storico

Non sussistono motivi che impediscono l'utilizzo per uso potabile dell'acqua in via Ospizio Maternità, nel centro storico. E' quanto emerso dalle nuove analisi microbiologiche che l'Asp ha effettuato sui campioni prelevati nello stesso punto e i cui esiti sono stati comunicati nella mattinata odierna. L'unità operativa igiene, alimenti e nutrizione dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha pertanto proposto al Comune la revoca dell'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo umano. Il provvedimento è stato, perciò, revocato e l'acqua può tornare ad essere utilizzata a scopo potabile dalle utente interessate.

Dettagli Creato Lunedì, 12 Agosto 2019 12:24