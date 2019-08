Catanzaro, rifiuti abbandonati in viale Isonzo: nuovo intervento di bonifica

Prosegue l'attività di monitoraggio e di bonifica nell'area di Viale Isonzo. Gli addetti della Sieco sono nuovamente intervenuti nelle scorse ore per effettuare la pulizia sui tratti di strada in cui si erano accumulati rifiuti di ogni genere ed ingombranti. L'operazione è stata effettuata su input del sindaco Sergio Abramo al fine di prevenire rischi per l'igiene e la salute pubblica nel periodo più caldo dell'anno. Si ribadisce la raccomandazione ai residenti di rispettare le regole per il corretto conferimento dei rifiuti e tutelare l'ambiente.

