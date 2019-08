Nessun rischio idrogeologico a Botricello: amministrazione comunale Consorzio di Bonifica si chiariscono e programmano gli interventi

Il Consorzio di Bonifica di Catanzaro non lascia mai nulla al caso e segue costantemente le situazioni. La vicenda questa volta, riguarda le dichiarazioni del Capogruppo di maggioranza al Comune di Botricello Amedeo Gigante, che imputa al Consorzio di Bonifica una sorta di disattenzione al territorio e alla pulizia dei canali e dei fossi di scolo. Immediatamente, vista la missiva, il Consorzio ha contattato l'Amministrazione Comunale e lo stesso capogruppo Gigante per verificare la situazione. Il Consorzio, ha ribadito e spiegato, che negli anni è costantemente intervenuto con lavori di pulizia e prevenzione molto spesso andando anche al di là delle competenze assegnate dalla legge. Certo, aggiunge il Consorzio noi abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere, ma per la messa in sicurezza "completa" insieme agli interventi di manutenzione ordinaria, vanno fatti quelli straordinari che devono vedere in prima linea la Regione. Un piano organico, programmato di contrasto al dissesto idrogeologico sull'importante e significativo territorio botricellese che ha nell'agricoltura una grande risorsa, andrebbe fatto ed il Consorzio farebbe bene la propria parte. "Anzi -chiosa Manno presidente del Consorzio di Bonifica - sarebbe una delle prime esperienze di collaborazione tra le Istituzioni, Regione, Consorzi e Comuni, un modello, lo dico da sempre, che potrebbe essere vincente e da emulare". Comunque il chiarimento c'è stato ed il Consorzio e l'Amministrazione Comunale hanno già concordato tempi e modalità di intervento.

