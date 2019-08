Catanzaro: pubblicato avviso per progettazione interventi di contrasto a situazione dei senza dimora

E' stato pubblicato sul portale www.comunecatanzaro.it, nell'area trasparenza, l'avviso relativo all'individuazione di soggetto del Terzo Settore per la coprogettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, evidenziando che la procedura fa seguito al via libera ottenuto dal Ministero del lavoro, Direzione generale per la lotta alla povertà, per il finanziamento di circa 180mila euro destinato al progetto presentato dal Comune di Catanzaro. La scadenza per la presentazione delle istanze, nelle modalità indicate dal bando, è fissata al prossimo 6 settembre.





Dettagli Creato Giovedì, 08 Agosto 2019 12:55