"L'estate catanzarese entra nel vivo con due eventi di alto profilo che accenderanno i riflettori sul centro storico e sulle eccellenze paesaggistiche del territorio. Domani, mercoledì 7, e giovedì 8 agosto il Parco della Biodiversità sarà il cuore pulsante di Altrove, il festival di arte contemporanea che negli ultimi cinque anni ha contribuito a far parlare di Catanzaro a livello nazionale e internazionale. Il grande polmone verde del Capoluogo ospiterà alcuni dei nomi più importanti che ruotano attorno ai più recenti e innovativi fenomeni artistici, proseguendo l'azione già avviata nelle precedenti edizioni con la realizzazione di oltre cinquanta opere d'arte pubblica disseminate su tutto il territorio. Nella due giorni, fino a tarda sera, ci sarà la possibilità anche di prender parte a workshop e incontri d'eccezione, oltre che a momenti musicali e percorsi enogastronomici con un programma in grado di abbracciare tutti i gusti e ogni età.

Si proseguirà il 9, 10 e 11 agosto con un altro evento ormai storicizzato e legato alla città di Catanzaro, dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Parliamo di FRAC – Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee che avrà il suo "quartier generale" nel Complesso San Giovanni, tra gli spazi interni e la splendida terrazza con vista panoramica. Protagonista sarà la musica nella sua veste più innovativa e sperimentale, inoltre l'evento offrirà anche un'incursione nel mondo delle arti visive e performative destinata a stupire come nella tradizione del Festival. Catanzaro continua – dopo il successo del Magna Graecia Film Festival nel quartiere Lido - a distinguersi per un'offerta culturale e di spettacoli di qualità che proiettano il nome del Capoluogo nei grandi circuiti nazionali ed in grado di intercettare diverse nicchie di appassionati con un indotto importante per il territorio nell'arco dell'intera stagione estiva". Lo afferma l'assessore al turismo e allo spettacolo, Alessandra Lobello.