In occasione della Festa dell'Emigrante, in questi giorni a Zagarise sarà presentata una rassegna dedicata all' importante artista del Neorealismo europeo Renato Guttuso.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di questo piccolo centro montano della Presila Catanzarese, Domenico Gallelli ed il presidente del Centro Anziani, Mangone Antonio.

La mostra sarà presentata dal giornalista Arcangelo Pugliese.

Tra gli interventi vi sarà quello previsto della giornalista e dottoranda Teresa Lara Pugliese.

La rassegna si compone di opere miste provenienti dalla collezione privata della GalleriaArtespazio di Catanzaro e sarà curata dal gallerista Luigi Verrino,

Il vernissage sarà inaugurato, presso il M.A.R.Z. sito in Piazza Aldo Moro di Zagarise sabato 10 agosto anno 2019 , alle ore 18,00.

Le opere resteranno esposte dal 10 al 19 agosto con orario di apertura 17,30 – 20,00.