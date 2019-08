Catanzaro, il 6 agosto in cittadella regionale la presentazione del protocollo d’Intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme

Martedì prossimo, 6 agosto, alle ore 12, nelle sala oro della Cittadella regionale a Catanzaro, sarà presentato, nel corso di una conferenza stampa presieduto dal presidente della Regione Mario Oliverio, il protocollo d'Intesa propedeutico ad un Accordo di programma, tra Regione Calabria, Comune di Lamezia Terme, Provincia di Catanzaro, Corap, Anas S.p.A. direzione generale Compartimento Calabria, Lamezia Europa S.p.A. e Fondazione Mediterranea Terina Onlus, per lo sviluppo integrato dell'area industriale ex Sir di Lamezia Terme, oggi area produttiva Papa Benedetto XVI, mediante la realizzazione del "Progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico", promosso dalla società Lamezia Europa spa, e degli interventi infrastrutturali di contesto alla ZES Calabria ed al progetto Waterfront Lamezia e Porto turistico, necessari a superare le attuali criticità per lo sviluppo produttivo dell'Area industriale di Lamezia Terme, a migliorare la sua competitività e per la sua concreta valorizzazione quale polo di attrazione e sviluppo regionale.

L'accordo è promosso e coordinato dalla Regione Calabria, assessorato pianificazione territoriale ed urbanistica.

All'incontro con la stampa interverrà l'assessore regionale all'urbanistica Franco Rossi.