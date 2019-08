Catanzaro, rinviato al 6 agosto l’incontro di Oliverio in Arpacal

Per un impegno sopraggiunto e improrogabile che lo vedrà impegnato a Roma, il Presidente della Regione, on.le Mario Oliverio, non potrà essere presente al tavolo tecnico, fissato per domani mattina nella sede centrale di Catanzaro, quartiere Lido, dell'Arpacal.

Nonostante ciò, Oliverio ha chiesto di incontrare comunque i tecnici che stanno operando per ripristinare lo lstato dei luoghi e la funzionalità del laboratorio chimico del dipartimento di Catanzaro. Ecco che il tavolo tecnico- che è comunque operativo - è stato posticipato a martedì, ore 10:30, sempre nella sede centrale Arpacal, con la presidenza dell'on.le Mario Oliverio.