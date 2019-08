Per la festa patronale di Gizzeria lido i compagni di Christian si mettono "all'opera"

La Parrocchia "Immacolata della medaglia miracolosa" di Gizzeria lido, in occasione della festa patronale, organizza una cerimonia di commemorazione per Christian e Nicolò, i due angeli di 7 e 2 anni tragicamente scomparsi insieme alla sua giovane mamma Stefania Signore lo scorso 4 ottobre. L'appuntamento è per sabato 3 agosto: per tale occasione la statua della madonna andrà a Mortilla alle ore 18 e sarà accolta dai bambini, compagni di Cristian, dalle insegnanti, e da tutta la comunità di Mortilla. A Mortilla, inoltre, era stato inaugurato l'oratorio che porta il nome di Christian e Nicolò Frija. La parrocchia sarà "all' opera" – questo il titolo del momento performativo – per ricordare sempre questi bambini, desiderio del papà Angelo, presente alla cerimonia. C'è continuità quindi, con Padre Mose prima e con Padre Francesco adesso, nel cercare di sensibilizzare i compagni di Christian nel rispettare il creato; eventi come quello del 4 ottobre nascono da una cattiva gestione delle risorse della terra.

