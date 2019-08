Catanzaro, il Codacons: “Sale la differenziata ma non scende la Tari”

"Catanzaro in appena tre anni è passata da una percentuale bassissima (8,27 % nel 2015) al 62,14% del 2018.

Tuttavia questo lodevole traguardo, raggiunto grazie alla collaborazione dei Cittadini, non ha portato la naturale conseguenza dell'abbassamento della TaRi.

Evidentemente a Catanzaro, almeno per le bollette, non trova applicazione la terza legge della dinamica - si legge in una nota del Codacons - secondo cui ad ogni azione deve corrispondere una uguale e contraria.

Evidentemente l'Assessore Cavallaro non deve avere grande simpatia per il vecchio Newton e così dobbiamo registrare il paradosso di un Comune che nonostante abbia ottenuto, sempre grazie ai Cittadini, in soli tre anni, un incremento della percentuale di differenziata del + 750 %, finisce per "premiare" i suoi Cittadini aumentandogli le tasse.

Sarebbe stato doveroso fornire un segnale concreto della positività dei comportamenti tenuti dalla maggioranza dei Catanzaresi - sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons - incentivando, anche economicamente, le percentuali sempre maggiori di differenziazione dei rifiuti, attraverso una sensibile riduzione delle tasse.

Non foss'altro per dimostrare che i comportamenti virtuosi finiscono sempre per giovare alle tasche di chi li attua.

E proprio per comprendere se i benefici della "differenziata" finiscano davvero nelle tasche giuste, ovvero quelle dei Cittadini, il Codacons ha deciso di presentare una istanza di accesso (prot. 75233/2019) anche alla luce della Direttiva 2003/4/CE, per ottenere i dati di tutte le somme incassate dal Comune di Catanzaro dalla vendita dei rifiuti recuperabili (ferro, legno, carta, vetro...), ma anche - prosegue Di Lieto - come siano state imputate nei bilanci queste somme e, infine, conoscere i motivi per cui queste somme non siano state utilizzate per diminuire la TaRi.

Il tutto perché, a fronte delle percentuali di raccolta straordinarie, tanto da ingenerare qualche malevolo sospetto, non corrisponde una proporzionale riduzione delle tariffe richieste ai Cittadini.

"Vogliamo, quindi, comprendere chi guadagna veramente con questo gigantesco business dei rifiuti".

Ovviamente non appena in possesso dei dati – conclude la nota del Codacons – provvederemo a denunciare ogni abuso o distrazione commessa ai danni degli Utenti".