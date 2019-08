Catanzaro: ok in Commissione a regolamento polizia urbana

C'è il parere favorevole della commissione Polizia locale sul nuovo regolamento di Polizia urbana che verrà presto sottoposto in Consiglio comunale.

Lo ha annunciato il presidente dell'organismo consiliare, Antonio Mirarchi (Catanzaro da vivere), sottolineando come il parere positivo sia stato espresso dalla maggioranza dei presenti alla riunione in cui ha partecipato il vicecomandante dei Vigili, colonnello Amedeo Cardamone.

Mirarchi ha sottolineato di aver rinviato al Comando la bozza del testo per eliminare un solo punto – lettera D comma 2 dell'art. 22 – che si riferisce ad "attività proibite e uso del suolo pubblico". "Una volta approntata questa modifica il nuovo regolamento sarà uno strumento utilissimo per normare un settore fondamentale per il vivere civile. Mi auguro che l'intero Consiglio comunale approvi il testo in maniera unanime".