Girifalco: cittadinanza benemerita a Pepè Rosanò

Il 4 agosto alle ore 22, in piazza Unità d'Italia, il Consiglio Comunale di Girifalco conferirà la cittadinanza benemerita a Giuseppe Rosanò, a tutti noto come Pepè.

La decisione, condivisa dall'assise, nasce dalla richiesta formulata al sindaco, agli assessori e ai gruppi consiliari dal presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ferraina.

La richiesta divenuta un atto corale del Civico Consesso e di cui, anche il sindaco Pietrantonio Cristofaro e l'assessore alla Cultura Elisabetta hanno voluto sottolineare la valenza, mira ad essere un omaggio al girifalcese, a tutti noto, come Pepè l'operatore televisivo di Tele Magna Graecia e Soverato 1, anima, volto, ideatore e creatore di Tele Pepè, la prima televisione in diretta streaming da Girifalco.

Ex dipendente dell'ex ospedale psichiatrico. Nel corso dei suoi tanti anni di lavoro ha messo la sua arte e la sua creatività a servizio degli ospiti e dei visitatori dell'ospedale realizzando opere di grande pregio artistico come i presepi di Natale.

Ha ricoperto il ruolo di presidente della Pro Loco Girifalco per tanti anni rivestendo, altresì, l'incarico di membro del direttivo del sodalizio.

Si è occupato della squadra di calcio e, anche, di caccia.

In pensione da qualche anno è divenuto un punto di riferimento del panorama televisivo provinciale. Munito di telecamere, fili e prese porta Girifalco in giro per il mondo entrando nelle case di tantissime persone e annullando le distanze, soprattutto, con i nostri emigrati.

Non c'è iniziativa sociale, politica, ludica, religiosa che non venga impreziosita dalla presenza e dal servizio di Pepè, così è noto il signor Rosanò.

"Importante – si legge nella richiesta del presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ferraina - per il nostro territorio e la nostra comunità è il lavoro svolto con passione da Pepè Rosanò che racconta la storia, senza filtri, di una Girifalco in tutte le sue sfaccettature consentendo al tempo stesso di raccogliere tutte quelle testimonianze utili ad arricchire il prezioso archivio di conoscenze ed informazioni attraverso le quali leggere e ricostruire le pagine di una comunità".

Per questo motivo, domenica alle ore 22, il Consiglio Comunale omaggerà Pepè e lo farà nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, organizzata unitamente alla Pro Loco guidata da Orazio Cipullo, e con la collaborazione della Fv Eventi e Innovaformez. Allieterà la serata il gruppo folk "I Setti Fucci".