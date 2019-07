Il ministro Lezzi a Catanzaro: “Banca del Mezzogiorno? Possibile, dobbiamo sostenere investimenti e accesso al credito per imprese e famiglie”

"La Banca del Mezzogiorno è una delle strade percorribili" per lo sviluppo del Sud. Cosi' il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a Catanzaro, parlando con i giornalisti a margine della presentazione di due "Contratti istituzionali di sviluppo" in Calabria. "In questi ultimi anni - ha proseguito la Lezzi - si e' avuto un significativo calo degli investimenti, che al Sud e' stato drammatico e devastante. Poi abbiamo un altro problema, quello dell'accesso al credito per le imprese e anche per le famiglie: questo e' un grossissimo problema a cui finalmente dobbiamo dare una risposta. Il ministro Tria - ha concluso la Lezzi - sta lavorando a questa ipotesi di una nuova Banca del Mezzogiorno proprio per sostenere soprattutto gli investimenti".

Il ministro per il Sud ha risposto ad una domanda sull'autonomia differenziata: "Il problema e' che facciamo questa sterile contrapposizione tra Nord e Sud. Ci sono Regioni che - ha aggiunto la Lezzi - mi chiedono trasferimenti con una riserva, cioe' mi dicono: 'Comunque vadano le cose, questo target mio non si tocca'. In qualita' di ministro, al di la' che sono del Nord, del Centro, del Sud, mi chiedo: posso garantire questo a tutte le Regioni? No, evidentemente non lo posso fare, e allora - ha concluso il ministro per il Sud - non lo posso neanche concedere".