La commissione consiliare presieduta da Manuela Costanzo ha incontrato una delegazione di commercianti della zona di Porta di Mare e via Marincola Pistoia. La riunione, alla quale ne seguirà un'altra, domani mattina, alla presenza del vicecomandante della Polizia locale, colonnello Amedeo Cardamone, è servita ad ascoltare i pareri dei titolari degli esercizi commerciali in merito alla nuova viabilità dell'area.

I commercianti, ribadendo la bontà dell'inversione del senso di marcia su corso Mazzini, hanno sottolineato alcune perplessità relative all'area di Bellavista-Porta di Mare. I consiglieri presenti in commissione hanno preso atto di queste sollecitazioni ribadendo che valuteranno ogni possibile soluzione, insieme al sindaco e all'amministrazione tutta, per superare ogni eventuale problematica.

Dettagli Creato Lunedì, 29 Luglio 2019 15:50