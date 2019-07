Nuovo piano viabilità centro storico di Catanzaro: nessuna ipotesi di modifica per la zona di Fondachello

Il nuovo Piano della viabilità del centro storico, con l'inversione del senso di marcia su Corso Mazzini entrata in vigore la scorsa settimana, non subirà a breve termine ulteriori nuove modifiche. Lo ribadisce il sindaco Sergio Abramo evidenziando che un'eventuale ipotesi di variazione della circolazione veicolare, riferita in particolar modo alla zona di Fondachello, é al momento priva di ogni fondamento. Restano, quindi, valide le sole disposizioni già formalizzate con apposite ordinanze dal Comando di Polizia locale.

Dettagli Creato Sabato, 27 Luglio 2019 19:38