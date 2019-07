Catanzaro, al Giardini delle Esperidi si parla anche dell’Albergo delle Fate

Si parlera' anche dell'Albergo delle Fate", la struttura chiusa ormai da anni che fu un vanto del turismo della Sila Piccola catanzarese, al "Giardini delle Esperidi Festival", giunto alla quinta edizione. Si partira' da Sellia Marina il 3 agosto con la presentazione del Festival in una conversazione alla quale seguira' un concerto del gruppo di world jazz "OutAut". Si salira' poi verso la Sila a Villaggio Mancuso e all'attiguo Centro Visite "A. Garcea" in localita' Monaco il 16 ed il 17 agosto. "Renderemo omaggio - riferiscono in una nota gli organizzatori dell'iniziativa - al 'Grande Albergo Parco delle Fate', un 'monumento' d'inestimabile valore sul quale Giardini delle Esperidi vuole porre attenzione e riconoscimento, realizzando nei suoi giardini incontri e performance". Ad aprire il festival il 16 agosto sara' un incontro sul tema "Dopo il Grand Tour. La Calabria nelle narrazioni del contemporaneo". La conclusione il 19 agosto in piazza Aldo Moro di Zagarise con un concerto dei Sabatum Quartet.

