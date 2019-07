Festa della Madonna a Mare a Catanzaro, il plauso di Franco Longo e di Giuseppe Brugnano al gruppo "Processione a mare"

"Non possiamo che avallare e sostenere il lavoro del gruppo "processione a mare", guidato dagli amici Franco Riga e Vito Grattaroti, in occasione dei festeggiamenti della Madonna Maria Santissima di Porto Salvo." - Lo affermano in una nota congiunta Franco Longo, Assessore del Comune di Catanzaro, e Giuseppe Brugnano, noto sindacalista della Polizia di Stato. "In questi giorni - continuano Longo e Brugnano - dove il quartiere Lido si stringe intorno ai festeggiamenti della "Madonna a mare" non può che passare in secondo piano l'aspetto religioso che dovrebbe avere una priorità su tutto il contorno della festa. Per tale motivo, facciamo un plauso agli amici del gruppo "processione a mare" per aver allestito "il portale" di preghiera innanzi le case storiche dei pescatori della Marina di Catanzaro. Un'iniziativa che va necessariamente supportata nei prossimi anni, affinché "la fede" - concludono Longo e Brugnano - sia sempre più centrale in questa festa della città."

Dettagli Creato Sabato, 27 Luglio 2019 13:38