Lamezia Terme (Cz), ieri sera la prima riunione del centrodestra

2Si è svolta ieri sera la prima riunione del centrodestra lametino. Nella sede di Fratelli d'Italia a S. Eufemia erano presenti i segretari cittadini e i dirigenti di partito di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, dell'Udc e del Nuovo Cdu.

La grave situazione in cui versa il territorio lametino ha portato i partiti ad incontrarsi per iniziare a dialogare e a delineare un possibile percorso comune e per individuare e sviluppare dei punti programmatici che possano risollevare Lamezia dal pantano in cui è stata fatta sprofondare". Lo rende noto Mimmo Gianturco.

"I cittadini lametini chiedono risposte chiare ed efficaci ai problemi reali che vivono quotidianamente e che la terna commissariale, purtroppo, non riesce a fornire. L'auspicio è quello di tornare prima possibile alla normale amministrazione e ridare ai cittadini la possibilità di essere governati da rappresentanti democraticamente eletti.

Si è trattata di una riunione preliminare a cui seguiranno altri incontri già programmati nelle prossime settimane, dove verranno sviscerati i punti salienti per la costruzione di una solida coalizione".