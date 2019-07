Operazione "Blu Express" a Catanzaro: il plauso del Ministro Grillo alle forze dell'ordine

"Ringrazio i nostri Carabinieri del #Nas che con l'operazione 'Blu Express' hanno sgominato in Calabria una banda di trafficanti che rubavano e spacciavano farmaci sul mercato clandestino. Questi traffici danneggiano il sistema sanitario e mettono a rischio la salute dei cittadini". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Giulia Grillo, postando il video di alcuni momenti dell'operazione condotta dai Nas di Catanzaro. Un'operazione che ha portato al sequestro di oltre 10.000 confezioni di farmaci - tra cui Viagra e farmaci dopanti - perché rubate, custodite senza osservare alcuna precauzione in locali non idonei e a temperatura non controllata, e rivendute sul mercato clandestino. Tre le persone agli arresti domiciliari, tutte originarie dell'area Lametina, e 10 deferite in stato di libertà.

