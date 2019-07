Catanzaro, mercoledì alla Regione manifestazione tirocinanti enti pubblici e privati

Mercoledì 31 luglio 2019 presso la cittadella regionale in località Germaneto (Cz) si terrà una manifestazione pacifica dei tirocinanti Enti locali e privati per chiedere alla giunta di maggioranza nella figura dell'ass.re al lavoro, risposte esaustive riguardo il futuro di 4800 tirocinanti.

"Chiediamo con fermezza e determinazione - scrivono - che venga fatta definitiva chiarezza sulla reperibilità dei fondi necessari per il proseguo delle attività di perfezionamento e riconoscimento delle mansioni svolte all'interno delle pubbliche amministrazioni e privati.

Nonostante ciò si invitano tutti i tirocinanti calabresi a prendere parte a questa manifestazione per reclamare un proprio diritto. Si fa presente che questa manifestazione è stata indetta da tirocinanti che lottano esclusivamente per chiedere dovute risposte che inesorabilmente tardano ad arrivare e che non saranno presenti bandiere di nessun colore politico e sindacale perchè è stata indetta dalla classe operaia libera. Il popolo è Sovrano".

