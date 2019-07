Maida (Cz), tutto pronto per l'evento "Le vie dell'olio"

Non una sagra di paese fine a se stessa, ma una giornata interamente dedicata a un territorio dalle mille risorse e per un target ampio. Sono "Le vie dell'olio", vari momenti confezionati in un unico evento dal comune di Maida che, attorno a storia e cultura, arte e architettura, vedranno come protagonista il re della tavola, ovvero il prodotto d'eccellenza di Maida: l'olio. L'appuntamento, rivolto non solo ai cittadini del comune in questione, ma a tutti gli amanti dei sapori e della salute è per sabato 3 agosto, a partire dalle 18:30.

"Ci stiamo preparando a questo evento da parecchi mesi – ha dichiarato il sindaco di Maida Salvatore Paone –, un evento a 360 gradi sull'olio che include anche la cultura. Avremo infatti la presentazione del libro 'Appunti di meccanica celeste' di Domenico Dara, una mostra di pittura sull'olio, una mostra fotografica, un convegno dedicato al tema dell'olio e altro ancora". Chicca della giornata è l'apertura di chiese e palazzi storici, fra tutti Palazzo Vitale su cui, per l'occasione, verrà inserita una particolare illuminazione. Lungo il percorso, sarà riservato uno spazio alla presentazione dei frantoi per dare il giusto rilievo a lavoro e successo. "Si contano ben 13 frantoi attivi" ha aggiunto con soddisfazione il sindaco. "E a proposito di prestigio, ricordiamo che le olive Carolea di Maida hanno ricevuto la D.O.P".

Di seguito il programma provvisorio

Ore 18:30 convegno "Olio EVO, oro verde di Maida, risorsa economica, culturale e turistica. Interverranno : Massimiliano Pellegrino CREA (centro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura sede di Rende CS) Silvia Coltellaro (biologa e nutrizionista)Mariangela Costantino (portavoce della comunità Slow Food di Lamezia terme per la valorizzazione della cultivar Carolea). Seguirà una degustazione guidata dei sommelier dell'olio di Fondazione Italiana Sommelier.

Ore 20:30 inizio, nel centro storico di Maida, del percorso gastronomico ,culturale, musicale e soprattutto di valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva . All'interno del percorso si esibiranno vari gruppi musicali: Andrea Bressi , Nostres Live Band , Amataranta, Karaballando folk.

Ore 21:30 ci sarà incontro con l'Autore Domenico Dara "Appunti di meccanica celeste" nella Piazza Protopapale. Coordineranno la presentazione lo scrittore Pasquale Allegro e l'architetto Mara Varia.

Ore 23:00 chiuderà la serata, in Piazza Garibaldi, il concerto di Angelo Famao.

Il percorso gastronomico sarà curato dai ristoratori e produttori olivicoli presenti sul nostro territorio. Di seguito elenco ristoratori e produttori: Panificio Decio Fortunatini Natale Caseificio ABZ Trattoria Graziella Giardino Oleificio Tedesco Antonio Agriturismo Costantino Azienda Agricola Costantino Ristorante Le Caselle Oleificio dei F.lli Dattilo Serratore Pizzeria Al Vecchio Convento Caseificio Mussari Oleificio Stallettì Natale Panificio Conidi Azienda Agricola Sirianni Gianfranco Agriturismo Valle del Pesipe Azienda agricola Inderst Comitato Ciciarata Panificio Pienne Drink Food di Notaris Davide sas Pasticceria F.lli Barone Associazione Auser Oleificio Arcuri. La serata è organizzata dall'amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco di Maida e la partecipazione di varie associazioni, e rientra quale terza e ultima giornata del "Premio Feudo di Maida 2019".