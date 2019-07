Aeroporto Lamezia, confermati Airlink e Tropea Line di Trenitalia: 24 collegamenti al giorno da Rosarno, attraverso la Costa degli Dei

Integrazione fra diverse modalita' di trasporto e viaggi nel rispetto dell'ambiente, utilizzando il treno, evitando traffico e stress da parcheggio, con tempi e costi vantaggiosi. Sono i plus dei servizi Trenitalia presentati alla stazione di Lamezia Terme: il bus Lamezia Airlink e il treno Tropea Line. Lamezia Airlink, e' scritto in una nota, e' il servizio treno+bus che collega l'Aeroporto alla stazione nato nel 2016 dalla sinergia fra Trenitalia e Lamezia Multiservizi per valorizzare l'intermodalita' ferro-gomma e incentivare l'uso del treno, ha registrato negli ultimi due anni un incremento rispettivamente del 25% e del 45% dei viaggiatori. Il servizio e' stato confermato grazie al rinnovato accordo fra Trenitalia e Lamezia Multiservizi. Dopo il successo dello scorso anno (+17% viaggiatori), e' stato confermato anche il servizio Tropea Line che, con 24 collegamenti al giorno, collega Lamezia a Rosarno percorrendo la Costa degli Dei, con fermate nelle piu' belle localita' di mare.

E anche i risultati di questi primi mesi del 2019 confermano il successo del servizio, con una crescita dell'11% dei viaggiatori. Alla presentazione dei servizi Trenitalia erano presenti Roberto Musmanno, assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Alecci, commissario straordinario del Comune di Lamezia, Domenico Scida, direttore regionale Trenitalia, ed Eliseo Bevivino, amministratore Lamezia Multiservizi. La novita' di quest'anno, oltre la nuova livrea del treno personalizzata, e' l'installazione, nelle stazioni servite dal Tropea Line, di totem informativi dotati di un code QR, grazie al quale basta un click dal telefono per visualizzare il percorso piu' breve per raggiungere le spiagge poco distanti dalla stazione stessa. "La Regione Calabria - ha sottolineato Musmanno - continua a promuovere e a sostenere tutte le iniziative che rendono piu' comodo e vantaggioso l'uso dei mezzi pubblici, incentivando quindi con grande entusiasmo le politiche di integrazione modale sul territorio. Lamezia Airlink rappresenta un esempio riuscito di queste politiche, integrando i servizi su ferro con quelli su gomma e attuando un sistema di bigliettazione unico, semplice e vantaggioso per i cittadini. Esprimo inoltre grande soddisfazione per il continuo successo del 'Tropea Line', che rappresenta certamente uno degli strumenti per lo sviluppo e la promozione del turismo nel territorio Calabrese".

"I pendolari, l'integrazione modale e la connessione della rete ferroviaria agli aeroporti - ha sostenuto Scida - sono due dei piu' importanti obiettivi del Piano industriale 2019-2023 del Gruppo FS Italiane. Trenitalia e' sempre pronta a cogliere le opportunita' di collaborazione e sviluppo di nuovi servizi dedicati alla mobilita' delle persone. In quest'ottica siamo quindi pronti a sostenere ulteriormente Lamezia Airlink, frutto della sinergia fra Lamezia Multiservizi e gli Enti territoriali".