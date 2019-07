Violenze fisiche e verbali sui bambini delle elementari, sospese due maestre nel Catanzarese

Due maestre di una scuola elementare della frazione marina di San Sostene, sono state sospese dal lavoro per 12 mesi in esecuzione di un provvedimento del gip su richiesta della Procura di Catanzaro. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Soverato, sarebbe emerso, secondo quanto riferito dagli investigatori, un "sistematico ed ingiustificato quadro di violenze fisiche e verbali adottate dalle insegnanti nei confronti dei bambini".

Il provvedimento e' stato notificato alle due insegnati dai carabinieri della Stazione di Davoli. La misura e' scaturita dalle indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Soverato dopo la denuncia presentata dalla madre di uno dei bambini che frequenta la scuola. Il reato contestato alle due e' maltrattamenti contro familiari, conviventi o persone affidate per ragioni di educazione.

