Sbarco di migranti nel Catanzarese: in 9 trovati sulla SS106

Nove migranti, due adulti e sette minorenni, sono stati trovati da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina mentre camminavano lungo la strada statale 106 a Simeri Crichi. I migranti, presumibilmente di etnia curda, secondo le prime indicazioni sarebbero sbarcati sulle coste del litorale ionico la notte scorsa o forse anche in una delle precedenti. Tutti e nove i migranti stanno bene e non sono state segnalate particolari esigenze medico-sanitarie. In Calabria, negli ultimi mesi, sono stati diversi gli sbarchi avvenuti sulla costa ionica con i migranti trasportati prevalentemente da barche a vela.

Dettagli Creato Giovedì, 25 Luglio 2019 09:51