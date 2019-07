Dal 24 al 28 luglio il Porsche Kite Foil World Series Gizzeria

Tutto pronto per il via al 2019 Porsche Kite Foil World Series Gizzeria, organizzato dall'Associazione sportiva Circolo velico Hang Loose, e finanziato dalla Regione Calabria con Fondi PAC 2014/2020. Oggi sono andate in scena le prime mosse con la registrazione degli atleti circa una ottantina, arrivati da tutto il mondo in rappresentanza di 30 Paesi. Una kermesse internazionale straordinaria che mette Gizzeria e la Calabria al centro dell'interesse della disciplina di settore e rappresenta un importante volano di marketing territoriale. In una cornice di grande entusiasmo si è svolta la cerimonia di apertura dell'evento, con il Welcome dinner. Subito dopo nei suggestivi spazi dell'Hang loose Beach un apprezzato spettacolo di danza e musica dal titolo "Sea Stories". Domani è il turno delle gare e l'organizzazione si presenta molto serrata. Si comincia alle 11.00 con lo Skipper meeting atleti. Alle ore 12.00 lo start alle gare, il cui termine è previsto alle 18. Subito dopo l'Happy Hour on the beach con dj set ad allietare atleti e turisti presenti, provenienti da tutta Italia e da molti Paesi internazionali. Il sipario calerà alle ore 21.00 con il Dinner at Hangloose Restaurant in compagnia degli atleti.

Ecco il programma giornaliero

Mercoledì 24 Luglio

15.00 Registrazione atleti

18.00 Cerimonia apertura evento

19.30 Welcome dinner

20.00 Spettacolo di danza e musica "Sea Stories"

Giovedì 25 Luglio

11.00 Skipper meeting atleti

12.00 Inizio gare

18.00 Fine gare

18.30 Happy hour on the beach con dj set

21.00 Dinner at Hangloose Restaurant in compagnia degli atleti

Venerdì 26 Luglio

09.00 Esposizione ultimissimi modelli Porsche: Cayenne – Panamera – Macan

10.00 Inizio Test-drive Porsche

11.00 Skipper meeting atleti

12.00 Inizio gare

18.00 Fine gare

18.30 Happy Hour on the beach

Banda Passante live band

21.00 Dinner at Hangloose Restaurant in compagnia degli atleti

Sabato 27 Luglio

08.30 Inizio Torneo Nazionale HLB Volley Cup

09.00 Esposizione ultimissimi modelli Porsche: Cayenne – Panamera – Macan

10.00 Inizio Test-drive Porsche

11.00 Skipper meeting atleti

12.00 Inizio gare

18.00 Fine gare

18.30 Happy Hour "Aloha Party" dj set

21.00 Dinner at Hangloose Restaurant in compagnia degli atleti

Domenica 28 Luglio

08.30 Torneo Nazionale HLB Volley Cup

09.00 Esposizione ultimissimi modelli Porsche: Cayenne – Panamera – Macan

10.00 Inizio Test-drive Porsche

11.00 Skipper meeting atleti

12.00 Inizio gare

15.00 Street Art on the beach

16.30 Fine gare

17.00 Premiazione "2019 Porsche Kite Foil Gold Series Gizzeria"

17.30 Premiazione Torneo Nazionale HLB Volley Cup

18.30 Special Happy Sunset