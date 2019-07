Ursino (Catanzaro da vivere): “Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo nel quartiere marinaro”

"Entra nel vivo la settimana di festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo nel quartiere Lido che fino a domenica sarà animato da un ricco programma di eventi religiosi e civili". Lo rende noto il consigliere comunale Antonio Ursino (Catanzaro da Vivere). "Anche quest'anno – prosegue - sarà l'occasione per trascorrere insieme importanti momenti di aggregazione coniugando i valori della devozione con il folklore e il divertimento. Domani, giovedì 25 luglio, si partirà in serata dalle 21 con la veglia notturna nell'area del porto e, alle 21.30, il concerto di un celebre nome della canzone italiana, Franco Simone, che si esibirà in Piazza Garibaldi, cuore pulsante degli eventi. Venerdì si proseguirà alle 19.30 con la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri che dal Parco Gaslini attraverserà corso Progresso per raggiungere il palco allestito difronte la chiesa. Sabato sera, alle 21,30, ci sarà un altro momento musicale con il concorso canoro "Una canzone per un sogno" dedicato ai piccoli cantanti dai 4 ai 14 anni con numerosi ospiti che si alterneranno durante la serata. Infine, domenica 28 luglio giornata clou dei festeggiamenti con la tradizione processione a mare seguita dalla Santa Messa all'aperto che sarà celebrata dall'arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone. In serata, sempre in Piazza Garibaldi, ci sarà lo spettacolo "Tammuriata nera", ispirato al repertorio napoletano dell'Orchestra italiana di Renzo Arbone, e gran finale con gli immancabili fuochi d'artificio. Voglio ringraziare – conclude Ursino – in particolare la Regione Calabria e l'amministrazione comunale per il sostegno istituzionale e il Comitato festa che nel corso degli ultimi mesi si è impegnato tanto per riuscire ad allestire un programma all'altezza di una festa ultracentenaria che il quartiere e la città intera sono sicuro onoreranno nel migliore dei modi".

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Luglio 2019 14:31