Catanzaro, rottura di una condotta: interrotta fornitura idrica nel quartiere Mater Domini

"A causa di un'improvvisa rottura su un tratto della condotta in via Misasi è stata sospesa l'erogazione dell'acqua per le utenze del quartiere Mater Domini". Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili evidenziando che "l'interruzione si è resa necessaria per consentire la riparazione del guasto e il ripristino del servizio".

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Luglio 2019 10:48