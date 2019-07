Talerico neo presidente Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro, le congratulazioni del sindaco Abramo

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del distretto di Catanzaro, Antonello Talerico. "La collaborazione fra il Comune e l'Ordine forense potrà sicuramente contribuire a centrare altri importanti risultati", ha sottolineato il primo cittadino augurando "buon lavoro al neo presidente e agli altri componenti del direttivo", e ringraziando l'ex presidente Giuseppe Iannello, per "la continua e costante opera di rappresentanza e tutela degli iscritti, oltre che per la volontà di sinergia interistituzionale dimostrata nel corso dei suoi mandati alla guida del Consiglio dell'Ordine: Iannello lascia al suo successore un'eredità da non sottovalutare e che, sono certo, verrà giustamente presa valorizzata, come ha già sottolineato nelle sue prime dichiarazioni, dall'avvocato Talerico".

Abramo ha assicurato "la massima disponibilità a collaborare con il presidente Talerico e la sua squadra negli ambiti che vedono il Comune e l'Ordine degli avvocati convergere per obiettivi condivisi". Un plauso è stato rivolto dal sindaco anche al vicepresidente Amedeo Bianco, alla segretaria Amalia Garzaniti, alla tesoriera Stefania Caiazza e a tutti gli altri eletti in Consiglio.