Cerca di imbarcarsi con falso passaporto, 47enne cinese arrestato all'aeroporto di Lamezia Terme (Cz)

È stato arrestato sabato in flagranza di reato un cittadino cinese di 47 anni, che dall'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) avrebbe voluto prende un volo per Londra. Alla polizia di frontiera era appena giunta segnalazione secondo cui uno straniero di nazionalità cinese, con un documento asiatico falso, aveva effettuato una prenotazione irregolare in un'agenzia di Firenze, e verosimilmente sarebbe partito dallo scalo di Lamezia Terme per recarsi nel Regno Unito.

Individuato il soggetto in coda per effettuare il check-in, il personale della polizia di frontiera lo ha condotto negli uffici per effettuare una serie di controlli da cui è emersa che il passaporto risultava falso. L'uomo è stato portato nelle camere di sicurezza del commissariato di Lamezia Terme, in attesa del rito di direttissima, tenutosi oggi nel corso del quale è stato convalidato l'arresto. Deve rispondere dei reati di possesso e fabbricazione di documento di identità (valido per l'espatrio) falso e false attestazioni a pubblico ufficiale.