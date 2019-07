uadrangolare con i ragazzi dell'Istituto penitenziario minorile di Catanzaro: mercoledì la premiazione

La partita del riscatto: quadrangolare di calcio a cinque organizzato dal Gruppo Citrigno, in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile, che vedrà scendere in campo i ragazzi dell'istituto penitenziario minorile di Catanzaro mercoledì 24 luglio.

Il torneo è organizzato in occasione della conclusione del primo anno del protocollo d'intesa istituito tra le parti, per offrire la possibilità di svolgere tirocini formativi ai ragazzi dell'Istituto penitenziario. Attività formative e sportive che non rappresentano esclusivamente l'occupazione del tempo, ma sono anche la soddisfazione di un bisogno, un'opportunità a livello personale di rimettersi in gioco e riscoprire risorse, abilità e potenzialità delle quali spesso non si ha consapevolezza di possedere e che, all'interno di un sistema relazionale, consentono di riacquistare fiducia in sé stesso.

In campo quattro squadre, due appartenenti all'Istituto penitenziario minorile, una composta dal personale delle aziende del Gruppo Citrigno e una formazione di Confindustria Catanzaro. Saranno presenti alla partita il mister Claudio Ranieri e l'ex campione giallo rosso Massimo Palanca.

Al pomeriggio, ore 17, nel teatro all'interno dell'IPM in via Paglia – Catanzaro, si terrà la cerimonia di premiazione. Durante l'evento, presentato da Domenico Gareri, sarà proiettata la sintesi del torneo, nel rispetto delle leggi vigenti.