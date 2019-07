Catanzaro, rifiuti abbandonati in città: ripulite aree Pistoia e Aranceto

In mattinata, gli addetti della Sieco, su input del sindaco Sergio Abramo, hanno ripulito per la seconda volta nel giro di pochi giorni le aree del quartiere Pistoia, nella zona di viale Isonzo 222, e dell'Aranceto, che sono state oggetto di conferimento selvaggio e non autorizzato di rifiuti, ingombranti e non ingombranti. Le operazioni si sono rese necessarie per contrastare il fenomeno e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. "Voglio rinnovare l'invito ai cittadini – ha evidenziato il sindaco Abramo - a rispettare gli orari e le modalità previste per il conferimento segnalando eventuali abusi. Ribadisco ancora una volta che i trasgressori, individuati anche attraverso le fototrappole dislocate in più punti della città, verranno perseguiti secondo quanto prevede la legge. E' inaccettabile che comportamenti illeciti che deturpano l'ambiente e il decoro del nostro territorio possano perpetrarsi. E' doveroso appellarmi alla sensibilità dei residenti, l'amministrazione ha garantito un surplus di impegno nelle aree più a rischio della città dove è necessario mantenere sempre alto il livello del controllo e scongiurare il rischio di un'emergenza igienico-sanitaria".

Dettagli Creato Venerdì, 19 Luglio 2019 15:33