Catanzaro, Mirarchi: “Proseguono rapidamente i lavori sulla viabilità del quartiere Lido”

"I lavori che stanno interessando la viabilità nel quartiere Lido vanno avanti in maniera regolare e spedita con l'obiettivo di arrivare a compimento dopo l'estate. E' quello che ho potuto constatare da un sopralluogo effettuato per verificare l'avanzamento dell'intervento di raddoppio del sottopasso di via Magellano, eseguito dalla ditta Bl costruzioni, che insieme alla rotatoria di Giovino, contribuirà migliorare la circolazione e a decongestionare il traffico nell'area marinara". Lo afferma il presidente della commissione traffico, Antonio Mirarchi. "I lavori su via Magellano – prosegue – garantiranno il doppio senso di circolazione nella strada che unisce il lungomare Pugliese a viale Crotone. La costruzione di un nuovo tunnel adiacente a quello attuale, il ripristino della sede stradale e della rete di illuminazione pubblica, consentiranno di mettere in sicurezza e agevolare la viabilità riducendo anche il traffico all'altezza del passaggio a livello della stessa viale Crotone. Riguardo a quest'ultimo, sta proseguendo al contempo il dialogo con la Regione e RFI per una soluzione infrastrutturale che elimini il passaggio a livello ponendo fine agli annosi disagi per gli automobilisti. Gli interventi di miglioramento della viabilità non finiscono qui: come appreso dal responsabile di procedimento, anche la rotatoria di Giovino sarà presto ultimata da parte dell'Anas e presto saranno disposte le modifiche alla circolazione, con installazione di segnaletiche e dissuasori, in via Torrazzo e via Gullì. Nella prima strada sarà introdotto il senso unico permanente, direzione uscita Lido, con la realizzazione di piazzole a spina di pesce su entrambi i lati della carreggiata così da disciplinare al meglio i parcheggi. Altro intervento – conclude Mirarchi - che sicuramente renderà più agevole la circolazione in entrata e uscita dal quartiere andando incontro ai bisogni di residenti e operatori".

Dettagli Creato Venerdì, 19 Luglio 2019 15:32