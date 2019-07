Catanzaro, il Consiglio comunale torna a riunirsi il 23 luglio:

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato le prossime riunioni dell'assemblea degli eletti di Palazzo De Nobili.

Si torna in aula martedì 23 luglio, alle ore 13:30, in prima chiamata, e giovedì 25 luglio, alle ore 9, in seconda, per discutere i seguenti punti inseriti all'ordine del giorno:

1. Comunicazione del presidente.

2. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021: assestamento generale e salvaguardia degli equilibri.

3. Proroga termine domanda definizione agevolata e modifica artt. 3 e 5 del regolamento approvato con delibera di Consiglio nr. 56 del 13 maggio 2019.

4. Programma Agenda urbana: azioni efficientamento energetico; proposta project financing per la riqualificazione, l'efficientamento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune; valutazione pubblico interesse.

5. Integrazione programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 nonché elenco annuale lavori anno 2019.

6. Amc spa: incremento orario a 36 ore settimanali dei dipendenti part time.

7. Immobile ex scuola elementare Carbone: concessione d'uso all'Accademia di belle arti per i laboratori di scultura e attività didattiche.

8. Catanzaro Comune plastic free – mozione.

9. Catanzaro beach smoke free – mozione.

Il Consiglio si terrà nella sala consiliare della Provincia, a Palazzo di Vetro.

