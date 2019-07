Miglierina (Cz): allo Sprar il maestro che “insegna con la musica”, Alberto Villa

Lo sprar "Terre Sorelle" di Miglierina, ha ospitato il maestro che insegna con la musica, Alberto Villa. Autore di "Grammaticanto", il maestro Villa ha incontrato i beneficiari dello sprar, insieme agli operatori, ai ragazzi del Servizio Civile e ad alcune insegnanti di Scuola Primaria provenienti anche da altri comuni. Il maestro ha incontrato nella biblioteca comunale anche tanti bambini che sono rimasti entusiasti della sua lezione.

Nato a Monza nel 1951, ha insegnato alle scuole elementari di Concorezzo, fino al 2002. "Grammaticanto - racconta - è nato dal desiderio, dopo 25 anni di insegnamento, di trasmettere ai miei alunni non solo le regole grammaticali della lingua, ma anche un gusto nell'apprenderle. E cosa meglio della musica poteva venirmi incontro? Le mie canzoni sono nate un po' occasionalmente quando, in concomitanza con un riposo forzato (a causa di una forte influenza) mi è venuta una specie di inaspettata ispirazione. Poi, quando ancora le canzoni non erano state tutte composte, sono stato invitato per iniziativa della Biblioteca Civica di Merate ad una esibizione organizzata per gruppi di classi parallele. Al termine dello spettacolo le maestre si sono complimentate e mi hanno chiesto di poter avere una registrazione dei canti per poterli imparare bene e rieseguire coralmente in classe".

"Da questo punto - aggiunge infine - è nata l'idea di produrre la cassetta audio e il cd, per i quali mi è stata di grande aiuto la professionalità di Walter Muto, che mi ha convinto a preparare un prodotto commerciale ben curato, suggerendomi gli arrangiamenti che lui stesso mi ha fatto e convincendomi a far cantare parecchi bambini e qualche adulto dalla voce migliore della mia".