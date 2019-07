Catanzaro, danni a passerella spiaggia per disabili. Costanzo: “Commissione Politiche sociali attenta su vicenda”

"La Commissione politiche sociali, riunitasi stamattina, ha affrontato tra gli altri argomenti all'ordine del giorno anche la situazione di emergenza venutasi a creare presso il Valentino Beach Club a causa della mareggiata che ha danneggiato la passerella mobile per diversamente abili". Lo ha affermato la presidente dell'organismo consiliare, Manuela Costanzo. "La problematica è stata discussa con urgenza e ha visto consiglieri di maggioranza e di minoranza condividere la necessità di assicurare, da parte dell'amministrazione, vicinanza e sostegno concreto allo stabilimento balneare sul lungomare di Giovino che ha portato il nostro territorio a distinguersi come esempio positivo di accoglienza a livello nazionale. Abbiamo appreso con soddisfazione l'immediata risposta da parte del sindaco Abramo che ha garantito l'impegno dell'ente per consentire la riparazione del sistema e il ripristino di un servizio richiesto da tanti utenti anche per questa stagione estiva. Un segnale di collaborazione istituzionale e di vicinanza verso la Cooperativa Zarapoti, che gestisce lo stabilimento, attorno a cui è fondamentale fare rete per rendere la nostra città sempre più accessibile".

