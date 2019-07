Lamezia, maltrattamenti alla moglie e alla figlia: disposto allontanamento da casa per 57enne

Un 57enne e' stato allontanato dalla casa familiare in esecuzione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria perche' ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in particolare, avrebbe sottoposto moglie e figlia ad una serie infinita di episodi spingendo le due donne a denunciare il tutto alla Polizia di Stato. Il comportamento violento sarebbe emerso sin dall'epoca del matrimonio unito al disinteresse nei confronti dei due figli, omettendo di contribuire al loro mantenimento. Una volta divenuti grandi l'uomo si sarebbe piu' volte appropriato dei loro guadagni. Ricevuta la denuncia, il personale del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia di Stato ha avviato le indagini ottenendo riscontri della complessa ed insostenibile situazione.

A conclusione dell'attivita' della polizia, l'Autorita' giudiziaria ha emesso l'ordinanza della misura cautelare dell'allontanamento del 57enne dalla casa familiare, con l'ordine di lasciare immediatamente l'abitazione e di non farvi rientro e non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. All'uomo e' fatto divieto anche di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli e di mantenere, comunque, una distanza non inferiore a 200 metri.