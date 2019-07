Maltempo, sopralluoghi del sindaco Abramo a Catanzaro

Per verificare la presenza di eventuali danni causati dal maltempo, il sindaco Sergio Abramo, accompagnato dal dirigente del settore Gestione del territorio, Guido Bisceglia, ha effettuato, questo pomeriggio, diversi sopralluoghi in più punti del territorio. Durante questa azione di controllo, il primo cittadino e il dirigente hanno fatto intervenire l'impresa incaricata per una serie di tombini saltati a causa delle piogge sia nel quartiere Cava che nella zona fra Sant'Elia e Piterà. Dopo l'intervento della ditta, la funzionalità dei tombini è stata ripristinata.

Dettagli Creato Martedì, 16 Luglio 2019 18:32