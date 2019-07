Aeroporti, Cgil Area Vasta: “Stabilizzare il personale e investire sugli scali di Lamezia e Crotone”

«Ora che le cose iniziano ad andare meglio non bisogna abbassare la guardia. Ma investire, programmare, pianificare azioni che possano mettere strutturalmente in sicurezza il settore, promuovere sviluppo e occupazione, favorire la mobilità dei calabresi e degli italiani». Le segreterie della Cgil Area Vasta "Catanzaro-Crotone-Vibo" e della Filt Cgil di Area Vasta salutano con favore le performance positive registrate in queste settimane negli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme. Segnali di crescita – spiega il sindacato in una nota - che testimoniano come le due infrastrutture gestite da Sacal possano rivestire un ruolo strategico fondamentale per lo sviluppo produttivo dell'intera area centrale della Calabria.

«Un dato del genere, però, non può rimanere fine a se stesso. Ma deve essere valorizzato. Riteniamo necessario che tutti gli attori ed enti locali si attivino per rafforzare queste prospettive favorevoli che garantiscono il diritto alla mobilità dei cittadini e naturalmente producono effetti positivi sull'occupazione e sulla situazione economica del territorio e della regione. In questa direzione, intendiamo sollecitare alla Sacal un'effettiva e rapida stabilizzazione dei lavoratori stagionali e l'attenzione da parte delle istituzioni locali a partire dell'impegno sottoscritto in un apposito protocollo nel territorio di Crotone per la crescita e la promozione turistica. Consideriamo inoltre che la realizzazione dell'aerostazione a Lamezia già prevista e finanziata dal Patto per la Calabria potrà offrire standard di qualità tecnologici e servizi più avanzati e adeguati in grado di ospitare un numero di passeggeri che potrebbe sfiorare i tre milioni di persone. Stiamo già lavorando per promuovere un'apposita iniziativa e ogni altra azione utile a sollecitare provvedimenti adeguati in modo da poter garantire alla Calabria un accesso diretto, e sostenibile, con il resto del mondo».