Catanzaro, avviate procedure per smantellamento manufatto abusivo in via Mancini

Continua, su input del sindaco Sergio Abramo, l'azione di contrasto all'abusivismo edilizio sul territorio ad opera della Polizia locale.

Il nucleo competente dei Vigili urbani, insieme alla Polizia di Stato, ha individuato un manufatto in legno costruito, su una base di cemento anch'essa abusiva, in un'area pubblica di via Pietro Mancini, nella zona di via Lucrezia della Valle.

Nel corso di un sopralluogo gli agenti hanno anche verificato la presenza di allacci abusivi alla rete idrica, per una fontanella, e alla rete elettrica, e hanno subito attivato le procedure per una rimozione di tutte le opere costruite senza alcune autorizzazione. I controlli continueranno nei prossimi giorni. L'amministrazione invita a segnalare alla Polizia locale la presenza di opere abusive.