Estorsioni e minacce ai dipendenti, il presidente di Confagricoltura Calabria: “Annullato sequestro dei beni”

LAMEZIA TERME 11 luglio 2019 - "Sono stati accolti tutti e tre i ricorsi presentati dai legali al Tribunale del Riesame di Catanzaro e, in virtù di questa decisione, il provvedimento di sequestro dei beni è stato annullato". Lo afferma, in una nota, Alberto Statti imprenditore e presidente di Confagricoltura Calabria in merito all'inchiesta della Procura di Lamezia Terme su presunte estorsioni e minacce nei confronti dei dipendenti dell'azienda agricola (Leggi qui la notizia).

Leggi anche: http://ildispaccio.it/calabria/215574-estorsioni-e-minacce-ai-dipendenti-indagato-il-presidente-di-confagricoltura-calabria