Lamezia Terme (Cz), attivazione servizio raccolta differenziata porta a porta zona San Teodoro

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da venerdì 12 Luglio a venerdì 19 Luglio su Corso Numistrano nei pressi dell'Ufficio Servizi Sociali (ex Vigili Urbani) verranno allestiti dei gazebo per la consegna di 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l'organico, grigio per l'indifferenziabile.

Si adotteranno i seguenti orari:

● sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00, pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00;

● domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

● altri giorni della settimana mattina dalle 10.00 alle 12.00, pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00

Per le utenze domestiche - al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l'utente dovrà esibire all'addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l'utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) - al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l'utente dovrà esibire all'addetto la partita iva del titolare dell'utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l'utenza interessata.

La Carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all'interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

Nell'eventualità di non reperibilità dell'utente dal 22/07/2019, lo stesso potrà recarsi, munito di codice fiscale, presso gli uffici della Lamezia Multiservizi S.p.A. in Via della Vittoria di Lamezia Terme, per ricevere e registrare a suo nome i mastelli.

In questa fase verranno distribuiti i mastelli solo per i cittadini e le utenze non domestiche residenti o avente sede nella zona di San Teodoro e specificatamente nelle vie sotto elencate e relativi vicoli ad esse collegate.

Aspromonte, Barberio Eugenio, Via/vico Belvedere, Calvario, Via/Contrada Capitolo, Largo, Caporale, Celli Pasquale,Vico Colonna, Colosimo Enrico, Via/vico Conciapelle, Via/Vico Conforti, De Medici Ettore e Ruggero, De Medici Ubaldo, Largo Del Gesù, Del Mulino, D'Ippolito Antonio, Federico Secondo, Fonte, Salita Fratelli Maruca, Via/Vico Garibaldi, Largo Gregoraci, Lissania, Maggiordomo, Marasco, Marte, Materazzo Raffaele, Montegrappa, Mosconà, Largo/Vico Nettuno, Niola, Paola Mario, Piedichiusa, Via/Vico/Largo San Teodoro, Via/Vico Santa Lucia, Santissimo Salvatore, Sapri, Largo Scorpione, Vico Seggio, Serra, Via/Largo Sila, Piazza Stocco, Largo Strano, Via/Vico Timpone, Torre, Via/vico/Larghetto Trempa, Vignola Stella, Volturno.

I cassonetti stradali verranno tolti il 22/07/2019 giorno di avvio del porta a porta che adotterà il seguente calendario di raccolta.

Lunedì: Indifferenziabile (mastello grigio)

Martedì: Organico (mastello marrone)

Mercoledì: Carta e Cartone (mastello blu) e Vetro (mastello Verde)

Giovedì: Organico (mastello marrone);

Venerdì: Plastica e metalli (mastello giallo);

Sabato: Organico (mastello marrone).

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità ECOATTIVA (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l'utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.