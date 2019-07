L’associazione “Universo Minori” partecipa ai festeggiamenti del patrono di Zagarise

In occasione della festa di San Pancrazio, patrono di Zagarise, l'associazione "Universo Minori", presieduta dalla giurista Rita Tulelli, ha partecipato all'iniziativa "Ciò che avrai donato resterà nelle mani di tutti" promossa dal comitato AVIS del comune presilano in ricordo del dottore Catizzone Antonio, della maestra Gozzer Capilupi Emilia e dell'ostetrica Costa Emma. Per ricordare il Santo patrono sono stati organizzati diversi giorni di festeggiamenti in cui si sono svolte manifestazioni civili e religiose, tra cui lo spettacolo musicale organizzato dall'associazione "Universo Minori" a cura del cantante Michele Tosi in Piazza Cesare Battisti, il quale ha allietato grandi e piccini con un vasto repertorio di canzoni che ha permesso all'artista di spaziare proponendo canzoni che vanno dagli anni '60 fino ai giorni nostri. La presidente Tulelli ringrazia la professoressa Adele Guzzetti e il comitato AVIS di Zagarise per la gradita targa che hanno donato al sodalizio da me presieduto.

