Catanzaro, Amc: variazione percorso per alcune linee nel Centro storico

Mercoledì 17 luglio verrà invertito il senso di marcia su corso Mazzini, a Catanzaro, come comunicato da Palazzo De Nobili.

L'Amc informa che, per effetto delle modifiche alla viabilità del Centro Storico cittadino, alcune linee subiranno delle variazioni nei percorsi, così come di seguito riportato:

-le corse delle linee 3 – 4 – 9 – A – C1 – G – 266, in transito su viale dei Normanni, giunte nei pressi dell'incrocio con via Nuova, proseguiranno sullo stesso viale dei Normanni, via Milelli, via Acri, per poi riallacciare il regolare itinerario;

-le corse della Circolare Centro, in partenza dai nuovi stalli di sosta e fermata di piazza Roma, osserveranno il seguente itinerario – piazza Roma, discesa Porta Marina, via Francesco Cilea, viale Dei Normanni, via Milelli, via Acri, via Kennedy, via Pugliese, via Schipani, viale Pio X, presidio Ciaccio, via Del Bambinello Gesù, viale Pio X, via Cortese, via Scalfaro, via Buccarelli, via Indipendenza, Corso Mazzini, piazza Roma;

-le corse di trasferimento della linea 800TA, giunte nei pressi dell'incrocio con via Nuova, proseguiranno su viale dei Normanni, via Italia, via Cavour, piazza Roma;

-le corse di trasferimento della linea 800TR, in partenza da piazza Roma, proseguiranno su discesa porta Marina, via Francesco Cilea, viale dei Normanni riallacciando il normale itinerario.

L'Amc precisa che le variazioni dei percorsi avverranno contestualmente alla modifica della viabilità, prevista per mercoledì 17 luglio, e potrebbero subire dei cambiamenti, che verranno sempre tempestivamente comunicati, solo per migliorare il servizio a favore degli utenti.

Dettagli Creato Martedì, 09 Luglio 2019 17:41