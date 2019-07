Gli auguri della Ust Cisl al nuovo sindaco di Lamezia Terme, monsignor Schillaci

Il Segretario Generale della Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone e il coordinatore dell'area lametina, Michele Gigliotti, augurano buon lavoro al nuovo vescovo di Lamezia Terme. L'ordinazione episcopale di Monsignor Giuseppe Schillaci si è svolta ieri nel corso della celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Catania Salvatore Gristina.

"Un momento molto importante per la comunità che ha, simbolicamente, abbracciato Monsignor Schillaci dandogli un caloroso benvenuto nella diocesi lametina. Un saluto e un ringraziamento va, anche, Monsignor Luigi Cantafora che, ieri dopo quindici anni, ha ceduto il testimone a Monsignor Schillaci Il discorso di saluto del nuovo vescovo ha, davvero, avuto un significato molto profondo. Soprattutto nella parte in cui sottolinea che è con il Vangelo che bisogna fare i conti, non per scoraggiarsi, ma al contrario per ritrovare freschezza, energia, entusiasmo. Parole importanti. Significative ed incoraggianti. Siamo certi che la comunità tutta avrà, oggi, con Monsignor Schillaci una guida illuminata e sicura".