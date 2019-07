"Ancora una volta i cittadini lametini devono registrare l'indifferenza per la loro salute da parte delle amministrazioni del settore sanità a tutti i livelli. Le promesse hanno fatto ormai l loro tempo e non vengono rispettati gli impegni presi per migliorare le condizioni della sanità che registra un' annosa carenza di personale medico e paramedico, con conseguente riduzione di servizi ai pazienti e liste d'attesa estenuanti. L'ospedale di Lamezia, in particolare , è stato penalizzato dal trasferimento di importanti servizi in altre strutture, senza tener conto dei pazienti che vi accedono da tutto il territorio lametino. La situazione oggi è ancora più grave per la diminuzione del personale in ferie, giustamente dovute, a cui si aggiunge personale lontano per malattia". Lo si apprende dalla nota diffusa da Cittadinanzattiva- TDM per il Pronto Soccorso di Lamezia Terme.

"La situazione è ancora più grave al Pronto Soccorso dove i medici sono costretti a turni pesanti, sopportati con senso di responsabilità nei confronti dei pazienti, tanto da rinunciare al riposo dopo il servizio notturno per affiancare il medico di turno.

Noi del Tribunale per i Diritti del Malato(TDM) ci uniamo all'appello dei sanitari del PS, denunciando con forza questa situazione insostenibile e chiediamo al Prefetto e alle autorità competenti nella difesa dei diritti dei cittadini di intervenire per rendere più sicuro questo importante servizio d'urgenza medica, anche per evitare che si verifichino involontari errori dovuti ad un carico di lavoro impossibile".