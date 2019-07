Lamezia Terme (Cz), l’8 e il 9 luglio Michele Francesco De Fazio e gli “Steel and Wood Jazz Quartet” in concerto al Chiostro

Inizierà col botto la stagione estiva di concerti previsti all'interno del Chiostro Caffè Letterario di san Domenico, a Lamezia Terme.

Lunedì 8 luglio, con inizio alle ore 19.00, sarà il concerto del giovane Michele Francesco De Fazio ad inaugurare ufficialmente il luglio musicale del Chiostro. De Fazio, classe '95, ha iniziato lo studio della chitarra classica all'età di 9 anni con il maestro Giovannino Borelli e si è diplomato presso il Conservatorio di Vibo Valentia con 10 lode e menzione. Ha partecipato a diverse masterclass di perfezionamento, ha già vinto diversi Concorsi Nazionali ed Internazionali di prestigio e si è esibito in diverse città italiane. Lunedì 8 luglio De Fazio ed il suo meraviglioso strumento (una chitarra del liutaio Mirko Migliorini) faranno tappa a Lamezia Terme grazie alla collaborazione del Chiostro Caffè Letterario con l'associazione culturale Animula. L'evento rientra all'interno della rassegna "Chitarre e oltre...2019".

Martedì 9 luglio, alle ore 21.30, torna Chiostro in Jazz che ospiterà un altro grande concerto: quello degli "Steel and Wood Jazz Quartet" ("Steel" come l'acciaio delle lamine del vibrafono e del rhodes, "wood" come il legno della batteria e del contrabasso). Il quartetto jazz sarà formato da Andrea Mellace al vibrafono, Francesco Scaramuzzino al rhodes, Pino Delfino al contrabasso e Antonio Petralia alla batteria. Si tratta di una formazione classica della storia del jazz durante il quale l'incontro del vibrafono e del pianoforte verrà arricchito dall'utilizzo del Fender Rhodes. Il quartetto proporrà una selezione non solo dei classici della musica afroamericana, ma ci saranno intrusioni nel mondo della bossa nova e della musica di consumo.

Le iniziative possono essere seguite e documentate su Instagram e Facebook utilizzando gli hashtag #AccadelAlChiostro #ChiostroLamezia.