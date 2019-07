Catanzaro, De Maio (Agenzia nazionale per i Giovani): "Oggi protagonisti diritto alla conoscenza"

"Con il Tour Oggi Protagonisti stiamo lavorando sul diritto alla conoscenza. Tutti i giovani devono essere messi in paritarie condizioni di partenza. Solo cosi', lavorando dal basso ed in profondita' possiamo coltivare una comunita' impermeabile ai fenomeni di devianza giovanile e indebolire sempre di piu' le mafie". A dirlo Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i Giovani, durante la tappa di Catanzaro del tour organizzato insieme al dipartimento per le Pari opportunita', dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"La partecipazione giovanile e l'energia di questa piazza a Catanzaro - aggiunge - testimonia una grande voglia di riscatto per i ragazzi della Calabria. Troppo spesso questa terra e' vittima di una narrazione a senso unico, che fa luce solo sull'enorme piaga delle mafie. La giornata di oggi testimonia una grande voglia di invertire questa tendenza. Le piazze d'Italia di #OggiProtagonistiTour, organizzato dall'Agenzia nazionale per i Giovani, sono un chiaro messaggio di legalita' a tutte le organizzazioni criminali del Paese. I giovani italiani vogliono un Paese piu' aperto, piu' trasparente e piu' equo".