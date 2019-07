Avviato a Sellia Marina (Cz) l'iter per la costituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile

Su iniziativa del Sindaco di Sellia Marina, ing. Francesco Mauro, giovedì 4 luglio alle ore 11, si è svolta una riunione con l'avvocato Domenico Costarella, responsabile regionale e coordinatore nazionale per il volontariato della Protezione Civile, presso il dipartimento della Protezione Civile, alla Cittadella della Regione Calabria.

La riunione ha avuto come oggetto la costituzione, a Sellia Marina, di un gruppo locale di protezione civile con i requisiti idonei ad iscriversi all'albo regionale del volontariato di Protezione Civile ai sensi della LR 34/2002 (art.22) e poter operare sul territorio comunale e non solo, in caso di necessità.

Alla riunione fortemente voluta dal primo cittadino della località ionica catanzarese, - oltre al Sindaco e al dottor. Domenico Costarella della Protezione Civile calabrese - erano presenti anche gli assessori Davide Domenico Fulginiti e Giuseppe Madia, e Giuseppe Candido, geologo, docente di matematica e scienze dell'istituto comprensivo di Sellia Marina.

Durante la riunione si è discusso del "come" avviare al meglio l'iter costitutivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile a Sellia Marina, registrarlo nel registro regionale di volontariato e farlo così partire - come ha sottolineato Costarella lodando l'iniziativa dell'amministrazione - "su radici solide e volontari motivati".